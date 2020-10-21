"اتأخر على كيفك".. "أيروفلوت" الروسية تطلق ميزة للذين يتأخرون على رحلاتها

أعلنت الناقلة الروسية "أيروفلوت"، اليوم الأربعاء، عن تفعيل ميزة لركاب الدرجة الاقتصادية الذين يتأخرون على رحلات الشركة أو الذين يقررون في اللحظات الأخيرة تأجيل السفر لسبب ما.

وقالت الشركة الروسية إن ركاب الدرجة الاقتصادية للرحلات التي تنفذ في روسيا بإمكانهم تغيير موعد السفر دون أن يتكبدوا رسوما مالية إضافية، في حال تأخرهم على الرحلة أو في حال اتخاذ قرار بتأجيل السفر.

وشددت "أيروفلوت" على أن الميزة ستطبق على تذاكر الرحلات التي تنفذ داخل روسيا، وعلى التذاكر التي تم شراؤها بعد تاريخ 16 أكتوبر الجاري، وتاريخ السفر قبل 25 مارس المقبل.

وللاستفادة من الميزة هذه يتعين على المسافر الاتصال بالشركة لإجراء التعديل في موعد لا يتجاوز نصف ساعة بعد إقلاع الرحلة.

المصدر: "نوفوستي"