صندوق الثروة السيادي لدبي يبدأ تسويق سندات دولارية

أظهرت وثيقة أن مؤسسة دبي للاستثمارات، ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة دبي، بدأت تسويق سندات لأجل خمس سنوات عند 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وسيستكمل بيع السندات بالحجم القياسي في وقت لاحق اليوم، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

وجرى تعيين البنوك "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش إس بي.سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب العملية.

المصدر: "رويترز"