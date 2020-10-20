مسؤول في "المركزي الأمريكي": الاقتصاد الوطني سيتعافى إن توفر التحفيز المالي

أبدى رئيس المصرف الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في شيكاغو، تشارلز ايفانز، ثقة مشروطة بشأن تعافي الاقتصاد الوطني.

وقال ايفانز إن لديه "قدرا معقولا" من الثقة بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي سيحتفظ بقوته الدافعة العام القادم، لكن ذلك التعافي قد يتعثر والمزيد من خسائر الوظائف قد تصبح دائمة، دون تحفيز مالي إضافي.

وخلال منتدى افتراضي أقامه نادي ديترويت الاقتصادي، أبدى ايفانز قلقه بشأن نقص الدعم المالي، قائلا إن احتمال عدم إقرار مساعدات جديدة يجعله متوترا، خصوصا لأنه قد يعني أن حكومات الولايات والحكومات المحلية ستحتاج إلى خفض المزيد من الوظائف.

وقال إن الاقتصاد الأمريكي تعافى بحوالي 91 في المئة، إلا أنه وصف ذلك التعافي بأنه غير متجانس.

وتوقع ايفانز أن يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 5.5 في المئة بنهاية 2021، "في ظل ظروف جيدة".

المصدر: رويترز