اليورو يسجل أعلى مستوى في شهر أمام الدولار

سجل اليورو اليوم الثلاثاء أعلى مستوى في شهر أمام الدولار عند 1.1837 دولار، فيما انخفض مؤشر العملة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 21 سبتمبر.

وكان اليورو عانى للصعود فوق مستوى 1.18 دولار اليوم الثلاثاء مع تبدد آمال التوصل لحزمة تحفيز لمساعدة متضرري كورونا في الولايات المتحدة، ما وجه ضربة للأصول عالية المخاطر عالميا، كما ضغطت زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا على العملة الأوروبية الموحدة.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7045 دولار أمريكي في وقت سابق من اليوم، مسجلا أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7038 دولار بفضل تنامي التوقعات بتبني البنك المركزي في البلاد إجراءات تيسير نقدي الشهر المقبل.

واحتفظ الجنيه الاسترليني بمكاسبه القليلة من الجلسة السابقة عند 1.2941 دولار.

المصدر: "رويترز"