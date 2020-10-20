احتياطيات روسيا من الذهب تقدر بـ 74 مليون أونصة

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن احتياطيات البلاد من معدن الذهب بلغت مطلع الشهر الجاري، قرابة 74 مليون أونصة (2298.54 طن).

وأشار المركزي الروسي إلى أن قيمة احتياطيات المعدن النفيس هذه تبلغ 139.117 مليار دولار.

ولفت إلى أن قيمة الاحتياطيات في مطلع أكتوبر الجاري تراجعت بنسبة 3.78% مقارنة بقيمتها في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح أن حجم احتياطيات الذهب لم يتغير للشهر السادس على التوالي، في إشارة إلى أن تراجع قيمة الاحتياطيات يرجع بشكل رئيسي لتذبذب في أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وخلال العامين الماضيين ثابر المركزي الروسي على شراء الذهب وحرص على تقليل حصة الدولار في إجمالي الاحتياطيات، وذلك في ظل سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد موسكو وارتفاع الدين العام الأمريكي.

المصدر: "نوفوستي"