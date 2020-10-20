العراق يتوقع أسعار نفط أكثر جاذبية في العام القادم

كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار اسماعيل، عن توقعاته لأسعار النفط للعام القادم، ويأتي ذلك في وقت تسود فيه أسواق النفط مخاوف على الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا.

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وقال وزير النفط العراقي في مؤتمر اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تصبح أسعار النفط أكثر جاذبية للمشاريع النفطية في العراق في الربع الثاني من العام القادم، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق أشار وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إلى أن سوق النفط "متقلبة للغاية" وأن "الوضع هش".

وتوقع الوزير الروسي أن ينخفض الاستثمار العالمي في الطاقة هذا العام وسط أزمة كورونا بنسبة 18% - 20%، وهذه النسبة تفوق انخفاض الطلب العالمي على النفط.

المصدر: وكالات