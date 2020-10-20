الإعلان عن تأسيس صندوق استثمار إماراتي - إسرائيلي - أمريكي

أعلن رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، آدم بوهلر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستؤسس صندوقا مشتركا للتنمية.

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وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الصندوق يهدف "لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي".

وقال إن صندوق التنمية هذا يهدف لخلق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

ووصل أول وفد حكومي من الإمارات اليوم إلى إسرائيل في زيارة رسمية، لبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.

وتأتي الزيارة بعدما وقعت كل من الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر الماضي في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

المصدر: "رويترز"