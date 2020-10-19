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مصر..الهيئة العامة للسلع التموينية تتوقف عن سحب عينات من الحشرات الميتة‭ ‬من شحنات القمح المستورد

مال وأعمال

مصر..الهيئة العامة للسلع التموينية تتوقف عن سحب عينات من الحشرات الميتة‭ ‬من شحنات القمح المستورد
Reuters
مصر..الهيئة العامة للسلع التموينية تتوقف عن سحب عينات من الحشرات الميتة‭ ‬من شحنات القمح المستورد
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جاء في مذكرة للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أن الهيئة أبلغت موردي القمح المستورد بأنها ستتوقف عن سحب عينات من الحشرات الميتة من شحنات القمح المستوردة.

وقالت المذكرة: "في ضوء تعليمات الإدارة العامة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الواردة إلينا والصادرة لمفتشي الحجر الزراعي بعدم سحب عينات من الحشرات الميتة لرسائل الأقماح المستوردة من الخارج للتعريف على أن يتم الإفراج النهائي عن الرسائل في حالة احتوائها على حشرات ميتة فقط وبعد التأكد من عدم وجود أي آفة حجرية أخرى تمنع دخول الشحنة".

وأضافت المذكرة: "يرجى التكرم باتخاذ اللازم نحو مراعاة ذلك عند تقديم العروض السعرية للعطاءات المقدمة من شركاتكم في المناقصات القادمة علما بأنه سيتم مراعاة ذلك في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالقمح المستورد".

وأصدرت الهيئة، وهي المستورد الحكومي للحبوب في مصر، المذكرة بتاريخ 18 أكتوبر.

المصدر: رويترز

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