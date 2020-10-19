نوفاك: دول "أوبك+" اتفقت على مواصلة تنفيذ الصفقة بالكامل

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن وزراء الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+" اتفقوا على مواصلة تنفيذ الصفقة بشأن خفض إنتاج النفط بالكامل.

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وفي أعقاب اجتماع للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، ذكر نوفاك أن الوزراء المشاركين اتفقوا على أن يلتقوا مجددا في نوفمبر المقبل، "من أجل استخلاص نتائج شهر أكتوبر وتقييم الوضع الذي يمكن أن نتوقعه في فصل الشتاء".

وأضاف نوفاك إلى أنه من الأهمية بالنسبة للجنة المراقبة أن تعد مقترحاتها وتقدم تحليلا لنتائج عمل "أوبك+" من أجل اللقاء الوزاري المزمع عقده في ديسمبر المقبل، وهو لقاء يتم إجراؤه كل ستة أشهر، "لذا فمن الأهمية أن نقوم بالمراقبة والتنبؤ وتقييم السوق".

المصدر: إنترفاكس