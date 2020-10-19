قيود الجائحة تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية منخفضة يوم الاثنين، متأثرة بعدة عوامل أبرزها قيود جائحة كورونا.

وأثارت زيادة حادة في الإصابات بفيروس كورونا احتمال المزيد من القيود الاقتصادية وهو ما غطى على تفاؤل بشأن علامات على تقدم نحو اتفاق للتجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وآمال بتحفيز مالي في الولايات المتحدة.

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وأنهى المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.3 بالمئة.

ومن بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا، هبط المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.6 بالمئة بينما تراجع المؤشر "داكس" الألماني 0.4 بالمئة وانخفض المؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.13 بالمئة.

وجاءت أسهم شركة "نوكيا" في مقدمة الرابحين وسجلت أفضل جلسة لها في أكثر من شهرين بعد أن اختارتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" لبناء شبكة الاتصالات الخلوية الأولى على القمر.

وهبطت أسهم شركة معدات الدفاع السويدية "ساب" 14.3 بالمئة بعد أن أعلنت عن هبوط في أرباحها للربع الثالث ولم تتمكن من تأكيد توقعاتها المالية السابقة للعام بكامله.

جدير بالذكر أن المعنويات تعززت في التعاملات الصباحية بفضل علامات على أن اتفاقا في واشنطن بشأن حزمة تحفيزية قد يتم الوصول إليه قريبا.

المصدر: رويترز