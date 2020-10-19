الإنتاج في حقل "الشرارة" النفطي في ليبيا يرتفع إلى حوالي 150 ألف برميل يوميا

قال مصدران مطلعان بصناعة النفط لـ"رويترز"، يوم الاثنين، إن الإنتاج في حقل "الشرارة" النفطي في ليبيا ارتفع إلى حوالي 150 ألف برميل يوميا، أو نحو نصف طاقته الإنتاجية.

وقالت المصادر إن حقل "الشرارة"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 300 ألف برميل يوميا، بدأ العمليات بمعدل عند حوالي 40 ألف برميل يوميا ارتفع تدريجيا إلى نحو 100 ألف برميل يوميا في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي 11 أكتوبر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية الموالي لـ"الجيش الوطني الليبي".

وذكرت المؤسسة الوطنية في بيان أن "اتفاق الشرف" المبرم مع جهاز حرس المنشآت النفطية يلزمه بـ"إنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من حقل الشرارة النفطي".

وأكدت المؤسسة أن التعليمات أعطيت بالفعل إلى مشغل أكبر حقل نفطي في البلاد، شركة "أكاكاوس"، بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

ولفتت المؤسسة إلى أنها تناولت برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مسألة الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في الاجتماعات التي استضافتها الغردقة الشهر الجاري، والتي ساهمت وبشكل إيجابي في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.

ويأتي ذلك على خلفية إحراز تقدم ملموس في تسوية النزاع الليبي في الآونة الأخيرة، إذ توصل "الجيش الوطني" المسيطر على شرق البلاد بقيادة خليفة حفتر إلى اتفاق الشهر الماضي بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا، في مفاوضات بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، أحمد معيتيق.

المصدر": وكالات