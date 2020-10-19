الخطوط القطرية تعلن عن إجراءات ضد طراز من طائرات "إيرباص"

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إنه من المرجح عدم استخدام الطائرات العشر، التي تملكها الشركة من طراز إيرباص "A 380"، لعدة سنوات، بسبب تأثيرأزمة فيروس كورونا على الطلب.

وأبلغ الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، أكبر الباكر، مؤتمرا عبر الإنترنت: "لا نتوقع أن نستخدم طائراتنا من نوع (380 A) للعامين القادمين على الأقل".

وأثرت جائحة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس المستجد بشكل كبير على قطاع الطيران والسياحة، وتقدر خسائر هذين القطاعين بعشرات المليارات من الدولارات.

المصدر: "رويترز"