"أرامكو" و"سابك" تعيدان تقييم مشروع بتكلفة 20 مليار دولار

قررت شركتا "أرامكو"، و"سابك" للصناعات الأساسية، في السعودية، إعادة تقييم مشروعهما لتحويل النفط إلى كيماويات بقيمة 20 مليار دولار، حيث تتطلعان الآن بدلا من ذلك، إلى دمج مرافق قائمة.

ووقعت "أرامكو" و"سابك" المنتجة للبتروكيماويات في 2017 صفقة أولية لبناء مجمع بقيمة 20 مليار دولار لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.



لكن سابك قالت في بيان اليوم الأحد إن الشركتين تدرسان الآن دمج مصافي "أرامكو" القائمة في ينبع بوحدة تكسير بخاري ووحدات مشتقات الأوليفين.

وجاء في البيان أن الشركتين تواصلان الالتزام بتطوير تقنيات تحويل الخام إلى كيماويات من خلال برامج التطوير الحالية بهدف زيادة الكفاءة فيما يتعلق بالتكلفة والقدرة التنافسية.

جدير الذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي تعيد فيه شركات النفط على مستوى العالم تقييم مشاريع الطاقة للحفاظ على السيولة مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا الذي يهدد بإبقاء أسعار الخام ضعيفة لفترة طويلة.

المصدر: "رويترز"