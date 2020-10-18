بورصة مصر تهبط بفعل الأسهم القيادية وتعاملات هادئة بالخليج

أغلقت سوق الأسهم المصرية منخفضة يوم الأحد، في ظل تراجع مؤشرها للأسهم القيادية، بينما كانت التعاملات هادئة في معظم الأسواق الرئيسية بالخليج.

وخسر المؤشر القيادي المصري 1.2 بالمئة، حيث نزلت معظم أسهمه، ومن بينها سهم البنك التجاري الدولي وفقد 1.7 بالمئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين باعوا أسهما أكثر مما اشتروا.

وصعد المؤشر القياسي للبورصة السعودية 0.1 بالمئة عند الإغلاق، وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في الخليج، واحدا بالمئة، في حين ارتفع سهم المراعي 3.4 بالمئة بعد زيادة صافي الربح الفصلي.

وأعلنت شركة منتجات الألبان عن صافي ربح بلغ 621.15 مليون ريال (165.70 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة، ارتفاعا من 581 مليونا قبل عام.

أما مؤشر دبي الرئيسي فقد هبط 0.6 بالمئة بفعل هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة في حين فقد سهم أرامكس للوجستيات 1.8 بالمئة.

وفقد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، متضررا من انخفاض بنك أبوظبي التجاري 1.4 بالمئة وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.2 بالمئة.

وفي قطر، صعد المؤشر 0.1 بالمئة بفضل زيادة 2.5 بالمئة لسهم شركة قطر للتأمين.

المصدر: رويترز