معنويات المستهلكين الأمريكيين ترتفع في أكتوبر

خلص مسح نشرت نتائجه يوم الجمعة، إلى أن معنويات المستهلكين الأمريكيين ارتفعت إلى قمة سبعة أشهر في أوائل أكتوبر.

وطغت زيادة في التوقعات بتحسن الآفاق الاقتصادية في المستقبل على تغير في اتجاه تقييمات الأوضاع الحالية.

وقال قسم مسوح المستهلكين بجامعة "ميشيغان" إن القراءة الأولية لمؤشره في أكتوبر ارتفعت إلى 81.2 من قراءة نهائية عند 80.4 في سبتمبر.

وهذه أعلى قراءة منذ مارس وتتخطى قليلا متوسط توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" عند 80.5.

المصدر: رويترز