مبيعات التجزئة الأمريكية تفوق التوقعات في سبتمبر

زادت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر، لتكمل مسيرة ربع سنة من النشاط الاقتصادي القوي.

وقفزت مبيعات التجزئة 1.9 بالمئة في الشهر الماضي، إذ قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة، إن المستهلكين اشتروا سيارات وملابس وتناولوا الطعام خارج المنازل وأنفقوا على ممارسة الهويات.

وجاء ذلك في أعقاب زيادة 0.6 بالمئة في أغسطس لم يطرأ عليها تعديل.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.7 بالمئة في سبتمبر.

هذا، ويبقى التعافي من الركود في مفترق طرق، إذ تتضاءل الأموال لدى الحكومة وتزيد وتيرة الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" في أنحاء البلاد.

المصدر: رويترز