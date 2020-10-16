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انخفاض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في سبتمبر

مال وأعمال

انخفاض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في سبتمبر
RT
انخفاض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في سبتمبر
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انخفض إنتاج المصانع في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في سبتمبر، مما يشير إلى أن تعافي قطاع الصناعات التحويلية من جائحة "كوفيد-19" يتباطأ مع اقتراب الربع الأخير من العام.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة، إن الإنتاج الصناعي انخفض 0.3 بالمئة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر أن إنتاج المصانع ارتفع 1.2 بالمئة بدلا من وحدا بالمئة في الإعلان السابق.

ويظل إنتاج المصانع أقل 6.4 بالمئة عن مستوى ما قبل الجائحة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الإنتاج 0.7 بالمئة في سبتمبر.

المصدر: رويترز

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