البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية يمنح بيلاروس قرضا بنصف مليار دولار

منح البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية قرضا بقيمة نصف مليار دولار لبيلاروس، وستخصص الأموال لدعم الميزانية البيلاروسية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وقال البنك إن الأموال تم منحها من الصندوق الأوروبي الآسيوي لتحقيق الاستقرار والتنمية EFSD.

وأشار البنك الأوروبي إلى أن مدة القرض الممنوح تبلغ 10 سنوات، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 5 سنوات بسعر فائدة متغير.

ووفقا للبنك فإن الأموال ستوجه لدعم ميزانية بيلاروس في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ودعم برنامج الحكومة والبنك المركزي في بيلاروس لمواجهة تداعيات COVID-19 على الاقتصاد والقطاع المالي والاجتماعي، بالإضافة لدعم نظام الرعاية الصحية والسكان.

المصدر: "تاس"