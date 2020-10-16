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تعثر المحادثات بشأن صفقة بين "ياندكس" و"تينكوف بنك"

مال وأعمال

تعثر المحادثات بشأن صفقة بين
Reuters
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أعلنت مجموعة "تينكوف"، اليوم الجمعة، وقف المفاوضات مع الشركة الروسية "ياندكس" بشأن قيام الأخيرة بشراء "تينكوف بنك" في إطار صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار.

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وجاء في بيان صدر عن مجموعة "تينكوف"، اليوم الجمعة: "اتفق الطرفان على عدم المضي في الصفقة المحتملة. وبالتالي تم على الفور إنهاء المفاوضات بين الطرفين بشأن الصفقة المحتملة".

وأضافت أن المجموعة ستواصل تنمية "تينكوف بنك" بمفردها دون مشاركة أطراف ثالثة.

وعلق أوليغ تينكوف، رجل الأعمال الروسي، مالك مصرف "تينكوف بنك" على الصفقة قائلا، إن الحديث في البداية جرى حول صفقة إندماج بين "تينكوف" و"ياندكس" وتأسيس أكبر شركة خاصة في روسيا، لكن عندما أتضح أن"ياندكس" تريد شراء "تينكوف بنك" تم رفض الصفقة.

وعقب الإعلان عن فشل المحادثات تراجع سهم "ياندكس" في بورصة موسكو بنسبة 4%، أما سهم مجموعة "تينكوف"، المالكة لـ"تينكوف بنك" بأكثر من 7%.

المصدر: "نوفوستي"

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