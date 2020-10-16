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المقاولون الأتراك يستأنفون أعمالهم في ليبيا

مال وأعمال

المقاولون الأتراك يستأنفون أعمالهم في ليبيا
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مشاريع البناء التركية - أرشيف
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أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، اليوم الجمعة، دخول مذكرة التفاهم بين أنقرة وطرابلس المتعلقة بالسماح للمقاولين الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة بليبيا، حيز التنفيذ.

وكتبت بكجان في تغريدة على "تويتر": "مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 24 سبتمبر الماضي، بموجب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة".

وأشارت الوزيرة التركية، إلى أهمية المرسوم الرئاسي، مبينة أن "الشركات التركية قادرة على إنهاء العمليات التجارية للمشاريع غير المكتملة من خلال بدء المفاوضات مع أصحاب العمل الليبيين".

جدير بالذكر، أن العديد من المشاريع التي كانت تنفذها شركات تركية في ليبيا لم تكتمل بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011.

ومؤخرا، أجرى الوفدان التركي والليبي محادثات حول خارطة طريق لاستئناف تنفيذ مشاريع المقاولات التي تنتظر حلا منذ نحو 10 سنوات.

ووقعت وزيرة التجارة التركية، مع وزير التخطيط الليبي، الطاهر الجهيمي، في أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم بخصوص المشاريع التركية المعلقة في ليبيا، تهدف لاستمرارية العمل في المشاريع، وحل المشكلات التي واجهتها.

من جهتها، أكدت حكومة الوفاق الليبية، أن لقاءات ثنائية عقدت في يوليو الماضي، بين مسؤولين حكوميين ونظرائهم الأتراك، ناقشوا خلالها مسألة عودة عمل الشركات التركية، وبحث رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، حينها، مع وفد ضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، في طرابلس، مسائل تتعلق بالعلاقات المشتركة وخصوصا الاقتصادية بين البلدين.

المصدر: "الأناضول"

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