وزارة التجارة والصناعة الروسية: الأقنعة والقفازات تكفي الجميع

طمأنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية المواطنين بشأن توفير أدوات الحماية الشخصية من فيروس كورونا، وأشارت إلى توفر الأقنعة والقفازات الطبية بشكل يكفي الجميع في البلاد.

وقالت الخدمة الصحفية للوزارة الروسية، اليوم الجمعة، إن استهلاك الأقنعة الطبية (الكمامات) يبلغ حاليا في روسيا 9 ملايين قناع يوميا، أما الإنتاج اليومي فيتراوح ما بين 8.5 - 9 ملايين، لكن الشركات الروسية تعمل فقط بنصف طاقتها القصوى.

وأضافت أن إنتاج القفازات الطبية يبلغ 114 ألف زوج في اليوم، ويمكن زيادته إلى 520 ألف زوج، لذلك فإن أدوات الحماية الشخصية في روسيا كافية.

كذلك تم إنشاء مخزون احتياطي من أدوات الحماية الشخصية يكفي لمدة 2.5 شهر، كما أن الحكومة الروسية خصصت أموالا لتكوين احتياطي حكومي من معدات الحماية الشخصية والمطهرات.

المصدر: "نوفوستي"