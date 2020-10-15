النفط يهبط بفعل المخاوف من موجة كورونا ثانية

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ تراجعت التوقعات للنمو الاقتصادي والطلب على الوقود في ظل قيود جديدة تفرض للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وتعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا، إذ تفرض بريطانيا قيودا أكثر صرامة في لندن غدا الجمعة.

وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر عدد لحالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي، والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، لتجري تسويتها عند 43.16 دولار للبرميل، في حين هبط الخام الأمريكي 8 سنتات، أو 0.2 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 40.96 دولار. وفي وقت سابق، كان كلا الخامين القياسيين منخفضين دولارا للبرميل.

وقال متعاملون إن الأسعار قللت من الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق بعد أن علنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن زيادة الطلب البترولي الأمريكي الأسبوع الماضي، وهو ما ساهم في تقليص مخزونات الخام، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير بأكبر وتيرة منذ 2003 بعد أن خفض الإعصار دلتا إنتاج النفط وأغلق المصافي في منطقة ساحل الخليج.

وقال روبرت يوجر مدير عقود الطاقة الآجلة بميزوهو في نيويورك: "كبح التقرير الصادر عن إدارة الطاقة النزول في السعر، والذي كان يهدد بالتحول إلى انهيار في وقت سابق صباح اليوم".

المصدر: "وكالات