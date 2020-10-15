السودان يوقع اتفاقا مبدئيا مع "جنرال إلكتريك" لدعم توفير الطاقة

وقعت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، لبناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، وتقديم مساعدة في القطاع الصحي.

وقالت "جنرال إلكتريك" في بيان مشترك مع الحكومة السودانية، إنها تعتزم إمداد حوالي 600 ألف أسرة بالكهرباء عبر توربينات متحركة يمكن تثبيتها في غضون شهور وإعادة تأهيل ثلاث محطات كهرباء موجودة بالفعل.

وأشارت الشركة في البيان إلى أنها تستكشف سبل التعاون في مزيد من مشروعات الكهرباء وكذلك مشروعات الصحة، بما في ذلك تحديث البنية التحتية للطب الإشعاعي وطب القلب والأورام والرعاية الصحية في المناطق الريفية.

ولم يعط البيان أي تفاصيل بشأن البنود المالية أو التكاليف، لكن مجلس الوزراء السوداني قال اليوم إنه يعتزم زيادة الإنتاج بمحطتي كهرباء الفولة وغرب كردفان بتكلفة إجمالية 915 مليون دولار.

وقال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، وفقا للبيان المشترك: "نرى اليوم بزوغ فجر جديد للشركات الفعالة التي من شأنها أن تساعدنا في دفع عجلة نمو الاقتصاد السوداني وتطوره".

وأكدت وزيرة المالية السودانية المكلّفة هبه محمد علي أنّ مذكرة التفاهم ستفتح الباب أمام شركات أخرى للدخول إلى البلاد، مضيفة: "منذ نحو 30 عاما لم نشهد شركات كبرى تأتي إلى السودان".

فيما رأت مي عبد الحليم ممثلة "جنرال إلكتريك" في مصر والسودان وليبيا، أن هذه السلسلة من المشاريع تأتي لدعم احتياجات الطاقة والرعاية الصحية في جميع أنحاء السودان، بما يساهم في خلق تأثير اقتصادي إيجابي.

المصدر: أ ف ب