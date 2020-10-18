مفكر اقتصادي عربي: الانتخابات الأمريكية مشكلة ليس لها إلا حل واحد

اعتبر المفكر الاقتصادي العربي طلال أبو غزالة أن الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل تعد نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ البشرية، نظرا لتأثيرها على دول العالم.

وعن خيارات نتائج الانتخابات الرئاسية، قال أبو غزالة : "هناك خياران لهذه الانتخابات: الأول أن ينتخب ترامب والثاني أن ينتخب ترامب، أي أنه ليس هناك بديل لذلك".

وأشار إلى أن ترامب سينتخب إما عبر التصويت أو بطرق أخرى، مشددا على أن الرئيس ترامب عازم على أن يبقى في البيت الأبيض لفترة ثانية.

وأضاف المفكر الاقتصادي العربي أن الرئيس ترامب سيطعن في نتيجة الانتخابات ما لم تكن في صالحه.

وعن سيناريو تطور الأحداث في حال عدم فوز ترامب، استشهد أبو غزالة بتصريحات أحد الديمقراطيين البارزين، الذي قال: "نخشى حدوث حرب أهلية ما لم يتم انتخاب ترامب".

ويرى المفكر الاقتصادي أنه في ظل تبادل الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن سرقة الانتخابات فإن نتيجتها ستحسم في الشارع، معتبرا أن ذلك شيء مقلق لأهمية الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على العالم.

وقال: "نحن أمام مشكلة لا حل لها سوى بقاء ترامب في البيت الأبيض"، مشددا على أن "ترامب لن يخرج مهزوما من البيت الأبيض، ولن يسلم مفاتيح البيت الأبيض".

وحذر أبو غزالة من نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة، التي فيها 600 مليون قطعة سلاح بين المواطنين، بسبب الانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT