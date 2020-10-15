بوتين: مشكلة البطالة في روسيا آخذة في الزيادة

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع رئيس جمهورية قره تشاي شركيسيا، على تفاقم مشكلة البطالة في جميع أنحاء روسيا.

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وقال بوتين خلال الاجتماع "(في قره تشاي شركيسيا) هناك مستوى مرتفع إلى حدما ما من البطالة، أنتم على علم بذلك خاصة الآن، هذه المشكلة تتفاقم في جميع أنحاء البلاد".

لكن الرئيس الروسي أشار إلى وجود نمو في الإنتاج الصناعي والزراعي في هذه الجمهورية، وقال إن الإنتاج الصناعي والزراعي ينمو بمعدلات نمو أقل قليلا من المتوسط في روسيا، لكن النمو مستقر.

وفي أغسطس الماضي نوه الرئيس الروسي إلى وجود زيادة طفيفة في معدلات البطالة في البلاد، حينها وجه الحكومة من أجل إيلاء اهتمام خاص لمسألة مكافحة البطالة في الأقاليم الروسية.

المصدر: "تاس"