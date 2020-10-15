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أمين عام "أوبك": تحالف "أوبك+" سيضمن عدم تهاوي أسعار النفط مجددا

مال وأعمال

أمين عام
Reuters
صورة تعبيرية
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قال أمين عام منظمة "أوبك"، محمد باركيندو ، اليوم الخميس، إن تحالف "أوبك+" سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا، حين سيجتمع اعضاء التحالف لوضع السياسة في نهاية نوفمبر المقبل.

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وجاءت تصريحات باركيندو ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارا من يناير المقبل من جانب "أوبك+"، المجموعة، التي تضم دول "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين.

وكانت دول مجموعة "أوبك+" قد اتفقت في أبريل الماضي على تنفيذ تخفيضات تاريخية في إنتاج النفط، والتي سيجري تنفيذها حتى نهاية أبريل 2022.

وجاء الاتفاق عقب انهيار أسعار النفط في ظل جائحة كورونا، حيث تراجع الطلب بشكل ملحوظ على الخام.

المصدر: "رويترز"

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