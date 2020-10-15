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وزارة النفط العراقية لـRT: فاتحنا شركات جديدة لتطوير حقل المنصورية الغازي

مال وأعمال

وزارة النفط العراقية لـRT: فاتحنا شركات جديدة لتطوير حقل المنصورية الغازي
Reuters
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أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الخميس، أن الوزارة فاتحت شركات عالمية جديدة لتطوير حقل المنصورية الغازي.

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وقال جهاد لـRT، إن "الوزارة فاتحت شركات جديدة بعدما ألغت العقد السابق مع تحالف شركات كويتية وتركية وكورية كانت قد فازت بالعقد سابقاً".

من جهته قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في تصريح صحفي، إن "الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة تنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي  في ديالى الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة، وتقديم أفضل العروض".

وأضاف، أن "وزارة النفط ستقوم بإختيار الشريك الجديد  الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة".

وأشار وزير النفط العراقي إلى أن "المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ (4,5) تريليون متر مكعب".

 

المصدر: RT + وكالة الأنباء الرسمية

 

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