العراق يلغي عقدا ضخما مع تحالف شركات منها ضمنها شركة تركية

كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار اسماعيل، عن جولة تنافس لعدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى بشرق البلاد.

وقال الوزير لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الخميس، إن "وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكون من شركة (تي بي أي أو) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت إنرغي) الكويتية".

وأكد المسؤول أن" الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة تنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالي، الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة، وتقديم أفضل العروض".

وأشار إلى أن "وزارة النفط ستقوم بإختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل، وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة" ، مبينا أن "المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ 4.5 تريليون متر مكعب".

المصدر: "واع"