إدارة ترامب تنظر في إضافة مجموعة "آنت" الصينية إلى القائمة السوداء

قدمت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، اقتراحا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإضافة مجموعة "آنت" الصينية إلى القائمة الأمريكية السوداء للتجارة.

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ويأتي ذلك، قبل طرح ذراع التكنولوجيا المالية لعملاق التجارة الإلكترونية علي بابا للاكتتاب العام، وفقا لما ذكره مصدران مطلعان.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يسعى فيه المتشددون ضد الصين في إدارة ترامب إلى إرسال رسالة لردع المستثمرين الأمريكيين عن المشاركة في الطرح العام الأولي لعلي بابا، الذي تصل قيمته إلى 35 مليار دولار.

المصدر: رويترز