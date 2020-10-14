أنقرة: مبيعات الأسلحة التركية لأذربيجان ازدادت إلى ستة أضعافها

كشفت بيانات رسمية في أنقرة أن الصادرات العسكرية التركية لأذربيجان ازدادت 6 أضعاف منذ بداية العام، مع بلوغ قيمة مشتريات باكو من الأسلحة التركية 77 مليون دولار في سبتمبر الماضي.

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وحسب إحصائيات جمعية المصدرين الأتراك فإن أذربيجان قد أنفقت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 123 مليون دولار لشراء معدات دفاعية تركية.

وذكرت الإحصاءات أن الصادرات التركية لأذربيجان شملت طائرات مسيرة وراجمات صواريخ وغيرها من الأسلحة بعد اشتباكات حدودية وقعت في شهر يوليو الماضي بين قوات أرمنية وأذربيجانية ودفعت أنقرة وباكو إلى إجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وأفادت البيانات بأن المبيعات التركية لأذربيجان قفزت من 278,880 دولار في يوليو إلى 36 مليون دولار في أغسطس، ثم إلى 77,1 مليون في سبتمبر.

المصدر: رويترز