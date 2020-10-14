روسيا ترفع القيود عن بعض الشركات الأوكرانية

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على رفع القيود المفروضة على بعض الشركات الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد بادرة حسن نية من قبل موسكو.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم برئاسة بوتين، حيث وافق الرئيس على مقترح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بشأن السماح لمؤسستين صناعيتين أوكرانيتين بتصدير منتجاتهما إلى روسيا.

وأشار بوتين، خلال الاجتماع، إلى أن موسكو ليست الطرف الأول الذي فرض القيود، وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها روسيا جاءت كرد فعل.

كذلك أعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لاستئناف التعاون الاقتصادي بشكل كامل مع أوكرانيا.

وقال: "نحن على استعداد دائما لاستعادة التعاون الكامل مع أوكرانيا، لقد كان مستوى التعاون بين مؤسساتنا عاليا جدا، حيث جلب المنفعة المتبادلة ووفر الوظائف وأجورا لائقة نحن على استعداد لاستعادة التنسيق الكامل مع الشركاء الأوكرانيين".

وتأزمت العلاقات بين موسكو وكييف في العام 2014، بعد الانقلاب على الحكومة الشرعية الأوكرانية ووصول موالين للغرب إلى السلطة في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"