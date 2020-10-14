مديرية الجوازات السعودية تدعو المسافرين إلى الالتزام بأنظمة الدخول للدول

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية المواطنين والمقيمين المسافرين عبر منافذ المملكة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها.

وجاء ذلك حتى لا يتعرض المواطن والمقيم في السعودية لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول.

وأشارت المديرية إلى أن بعض الدول تشترط عددا من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فايروس كورونا.

وأوضحت أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق.

وفيما يتعلق بالسفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمت الإشارة إلى أن السفر يتم باستخدام جواز السفر فقط، ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية.

كما أن على المواطن السعودي التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية، و6 أشهر للدول الأخرى.

المصدر: "عكاظ"