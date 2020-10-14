الكرملين يعلق على الاتصال الهاتفي بين بوتين وبن سلمان

أشاد الكرملين بالتعاون النفطي بين موسكو والرياض، وقال إن المحادثات بين قيادتي روسيا والسعودية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط أثبتت فعاليتها، لذا تظل المسألة من بين قضايا الساعة.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن "فعالية التفاعل بين روسيا والسعودية على صعيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط أثبت مرارا وتكرارا، وبالطبع فإن الوضع في أسواق النفط مدرج تقليديا على أجندة المحادثات بين الرئيس وولي العهد والملك".

وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على عبارة "تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في أسواق الطاقة العالمية"، التي أدلى بها الكرملين عقب محادثة هاتفية جرت أمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحث الرئيس الروسي وولي العهد السعودي، خلال الاتصال الهاتفي، قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون المشترك في مجموعة "أوبك+"، حيث شدد الطرفان على أهمية استمرار العمل المشترك.

المصدر: "تاس"