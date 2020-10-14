مسؤول سعودي: يطلق "اللاءات الثلاثة" في وجه تركيا

أطلق رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، اليوم الأربعاء، "اللاءات الثلاثة" في وجه الاقتصاد التركي، داعيا إلى عدم التعامل معها لاستمرار إساءتها للقيادة السعودية.

وقال في تغريدة: "أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. ‏لا استيراد.. ‏لا سياحة..‏ نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي".

أقولها بكل تأكيد و وضوح:

لا استثمار

لا استيراد

لا سياحة

نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ماهو تركي.

حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو الى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والأساءة التركية الى قيادتنا وبلدنا. — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 14, 2020

وأضاف العجلان: ‏"حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".

المقاطعة لكل ماهو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار او السياحة، هي مسؤولية كل سعودي "التاجر والمستهلك"، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا، — عجلان العجلان (@ajlnalajlan) October 2, 2020

وهذه ليست الدعوة الأولى لمقاطعة المنتجات التركية، فقبل العجلان دعا الأمير السعودي عبد الله بن سلطان آل سعود مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات التركية.

المصدر: RT