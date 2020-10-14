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مسؤول سعودي: يطلق "اللاءات الثلاثة" في وجه تركيا

مال وأعمال

مسؤول سعودي: يطلق
Reuters
الرياض
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أطلق رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، اليوم الأربعاء، "اللاءات الثلاثة" في وجه الاقتصاد التركي، داعيا إلى عدم التعامل معها لاستمرار إساءتها للقيادة السعودية.

وقال في تغريدة: "أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. ‏لا استيراد.. ‏لا سياحة..‏ نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي".

وأضاف العجلان: ‏"حتى الشركات التركية العاملة بالمملكة أدعو إلى عدم التعامل معها، وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا".

وهذه ليست الدعوة الأولى لمقاطعة المنتجات التركية، فقبل العجلان دعا الأمير السعودي عبد الله بن سلطان آل سعود مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات التركية.

المصدر: RT

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