"قطر للبترول" تحجز سعة بمحطة غاز بريطانية لـ25 عاما

أعلنت "قطر للبترول" و"ناشونال غريد" البريطانية في بيانين منفصلين الثلاثاء، أن الشركة القطرية حجزت سعة للتخزين وإعادة التسليم في محطة "غرين للغاز المسال" ببريطانيا لمدة 25 عاما.

وتم توقيع الاتفاق بين شركة "غرين للغاز الطبيعي المسال" التابعة لناشونال "غريد" و"قطر ترمينال المحدودة" التابعة "لقطر للبترول".

وقالت "قطر للبترول" إن شركتها ستحجز ما يعادل 7.2 مليون طن سنويا من سعة المحطة.

وصرح سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول قائلا: "بالتوقيع على هذه الاتفاقية، نعيد التأكيد على التزامنا تجاه سوق الغاز في المملكة المتحدة".

وقالت ناشونال "غريد" في بيانها إن محطة "غرين"، الواقعة في بلدة آيل أوف غرين بمقاطعة كينت، تستطيع حاليا تخزين وإمداد ما يكفي من الغاز لتلبية ما لا يقل عن 25 بالمئة من الطلب البريطاني عليه.

المصدر: رويترز