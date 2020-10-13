هبوط الأسهم العالمية متأثرة بتعليق اختبار لقاح جونسون أند جونسون ضد كورونا

تراجعت الأسهم الأوروبية والأمريكية، متأثرة بقرار شركة "جونسون أند جونسون" تعليق اختباراتها على لقاحها ضد فيروس كورونا، الذي تعول عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتراجعت أسهم أوروبا بعدما أثار قرار الشركة الشكوك حيال موعد توفر اللقاح في حين تأثرت أسهم البنوك بانخفاض عوائد السندات وسط مراهنات على إجراءات تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي.

وقطع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي موجة مكاسب دامت لثلاثة أيام ليهبط 0.6 في المئة، مع تراجع أسهم البنوك 2.7 في المئة بالتوازي مع نزول عوائد السندات السيادية طويلة الأجل في إيطاليا واليونان إلى مستويات قياسية منخفضة.

كما بدأ مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي الأمريكيان على تراجع اليوم بفعل إيقاف التجارب على اللقاح، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع قبيل مناسبات مهمة من "أبل" وأمازون.كوم.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت شركة جونسون أند جونسون أنها ستوقف اختباراتها "مؤقتا بسبب مرض غير واضح الأسباب أصاب أحد المتطوعين"، ويأتي ذلك بعد شهر من تعليق أسترا زينيكا اختبارات المرحلة الأخيرة على لقاح لها.

ولم ترتفع إلا قطاعات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وبمكاسب هامشية ونقلت وكالة رويترز عن محللين أن من المستبعد أن توقد تطورات اللقاح شرارة هبوط طويل الأمد في أسواق الأسهم.

المصدر: رويترز