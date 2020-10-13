السيسي يوعز بالإسرع لتحقيق تنمية في سيناء "لم تحدث من قبل"

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "تنمية سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي".

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وأوضح راضي أن الرئيس المصري أطلع على جهود تهيئة مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات القومية الكبري، موجها بالإسراع في معدلات التنفيذ، وتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيا لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود، لزيادة الرقعة العمرانية والزراعية، وإنشاء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص العمل بتلك المناطق من أرض مصر.

ويعمل الرئيس المصري على تحقيق التنمية في شمال سيناء، من خلال عدد من المشروعات، مثل مدينة رفح الجديدة، والمجتمعات بالبدوية. وأكد أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على تنمية سيناء، خلال السنوات القليلة الماضية، وهو أمر لم يحدث من قبل.

المصدر: RT