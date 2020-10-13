حكم غيابي وأمر قبض بحق مدير مصرف عراقي أهدر نحو نصف مليار دولار

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الثلاثاء، صدور حكم غيابي بسجن مدير مصرف، لـ"إضراره المال العام عمدا بمبلغ يصل إلى قرابة 600 مليار دينار عراقي" (نحو نصف مليار دولار).

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن "المدان الذي كان يشغل منصب مدير المصرف الزراعي سابقا، قام عمدا بالإضرار بالمال العام من خلال التجاوزات الحاصلة على التخصيصات المالية للمبادرة الزراعية".

وأضافت، أن "المدان لم يتخذ الإجراءات القانونية بحق مديري الفروع والمكاتب المتجاوزين على الخطة الائتمانية، علما أن مقدار المبلغ المصروف بلغ (596,364,063,000) مليار دينار".

وأشارت إلى أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثلين القانونيين ل‍وزارة الزراعة والمصرف الزراعي اللذين طلبا الشكوى بحقه".

المصدر: RT