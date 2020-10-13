تركيا.. الموظفون الحكوميون يطالبون بربط رواتبهم بالدولار

طالب الموظفون الحكوميون في تركيا، بإعادة النظر في عقود توظيفهم، وربط رواتبهم بسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية.

وتأتي هذه المطالبة بعد تأثر دخلهم بشدة نتيجة الانهيار المتواصل لليرة التركية أمام العملات الأجنبية، حيث بات سعر صرف الدولار الأمريكي يساوي ما يقارب الـ 8 ليرات تركية.

وأشار الرئيس العام لنقابة العاملين في الدولة، التابعة لاتحاد العاملين في القطاع الحكومي، ألاي حمزة تشابي، إلى أن الوضع المعيشي لم يعد يحتمل، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار أمام العملة الوطنية.

وأكد على أن الوضع الاقتصادي سيء، وأن "حزب العدالة والتنمية يحاول إدارة وعي المواطنين بالتلاعب بالمؤشرات، ويواصل تغذية لوبي الفائدة من خلال إضافة المزيد من الأعباء على العاملين".

وشدد تشابي على أهمية "تحويل موارد الدولة من لوبي الفائدة، نحو ملايين العمال الذين يعيشون تحت خط الفقر ولا يحصلون على رواتبهم بالدولار".

واعتبر أن ربط رواتب العاملين بالدولار أمر أكثر من ضروري في الوقت الحالي.

المصدر: "الأناضول"