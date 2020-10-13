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بعد السفينة الإماراتية.. سفينة شحن بحرينية قريبا إلى حيفا

مال وأعمال

بعد السفينة الإماراتية.. سفينة شحن بحرينية قريبا إلى حيفا
Reuters
صورة أرشيفية
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن أول سفينة شحن ‎بحرينية ستصل قريبا ميناء ‎حيفا في إسرائيل قادمة من ‎ميناء خليفة بن سلمان في ‎البحرين.

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وكشف مدير عام شركة MSC Israel عيدني سيمكين، لهيئة البث الإسرائيلية، أن كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين يبدون اهتماما كبيرا في تعزيز التعاون مع إسرائيل.

وقال مراسل الهيئة الإسرائيلية إن خطا بحريا جديدا سيبدأ قريبا في تصدير منتجات إسرائيلية إلى الموانئ الإماراتية عبر ميناء بور سعيد في مصر، ومن هناك إلى أبو ظبي وجبل علي في دبي.

وكانت قد وصلت إلى ميناء حيفا صباح أمس الاثنين أول سفينة شحن ‎إماراتية MSC Prais مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي، وسيتم فتح خط بحري أسبوعي بين البلدين.

وأبحرت سفينة الحاويات MSC Prais على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا، ومن ثم إلى موانئ الشاطئ الشرقي من الولايات المتحدة. 

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلي"

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