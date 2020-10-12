"أبل" و"أمازون" تقودان صعودا قويا لبورصة "وول ستريت"

أغلقت بورصة "وول ستريت" على مكاسب كبيرة الاثنين، بدعم من توقعات بحزمة تحفيز لتخفيف وطأة جائحة كورونا، وصعود حاد لأسهم "أمازون" و"أبل" وشركات أمريكية أخرى للتكنولوجيا.

وقفزت أسهم "أبل" أكثر من 6 في المئة قبيل حدث الثلاثاء الذي من المتوقع أن تكشف فيه الشركة عن أحدث هواتف آيفون، وتلقى المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" دفعة أيضا من مكاسب قوية لأسهم "أمازون" و"مايكروسوفت".

والمؤشر القياسي منخفض حوالي واحد بالمئة فقط عن مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في الثاني من سبتمبر، وتعافى من معظم خسائره التي مني بها الشهر الماضي والبالغة تسعة في المئة.

وستكون نتائج بنوك أمريكية كبرى محط تركيز هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يعلن "جيه بي مورغان أند كو" و"سيتي غروب" نتائجهما الثلاثاء.

وأنهى "المؤشر داو جونز الصناعي" جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 250.62 نقطة إلى 28837.52 نقطة بينما قفز المؤشر "ستاندرد أند بورز 500 القياسي" 57.09 نقطة ليغلق عند 3534.22 نقطة.

كما أغلق المؤشر "ناسداك المجمع" مرتفعا 296.32 نقطة إلى 11876.26 نقطة.

المصدر: رويترز