مجموعة السبع: عملة "ليبرا" الرقمية يجب ألا تبدأ حتى يجري تنظيمها بطريقة مناسبة

أظهرت مسودة بيان مجموعة السبع أن الزعماء الماليين لأكبر 7 اقتصادات في العالم سيعلنون يوم الثلاثاء معارضتهم إطلاق عملة "فيسبوك" الرقمية (ليبرا) حتى يجري تنظيمها بطريقة مناسبة.

وجاء في المسودة التي جرى إعدادها لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع، أن المدفوعات الرقمية قد تحسن الوصول إلى الخدمات المالية وتقلص أوجه القصور والتكاليف.

لكن مسودة البيان قالت إن مثل هذه الخدمات المالية يجب أن تخضع لإشراف وتنظيم بطريقة مناسبة حتى لا تقوض الاستقرار المالي وحماية المستهلك والخصوصية والأمن السيبراني.

وأضافت أنه بدون إشراف مناسب فإن مثل هذه العملات الرقمية قد تستخدم لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وقد تقوض نزاهة الأسواق والحوكمة.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بعد تعليق عضوية روسيا.

المصدر: رويترز