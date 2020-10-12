الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى في 5 أسابيع متأثرة بآمال التحفيز

قفزت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع، متأثرة باستقرار التعافي الاقتصادي في الصين وآمال بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وساعد ذلك في تبديد مخاوف يثيرها تصاعد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في أرجاء القارة.

وواصل المؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" الصعود لثالث جلسة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.7 بالمئة تقوده مكاسب لأسهم قطاعات المرافق والتكنولوجيا والسيارات.

وتنتظر الأسواق بيانات بشأن التضخم والإنتاج الصناعي ومعنويات الشركات ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتتجه كل الأنظار أيضا إلى قمة الاتحاد الأوروبي في 15 و16 أكتوبر، وخصوصا بعد أن حددت المملكة المتحدة مهلة لاتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من التكتل.

المصدر: رويترز