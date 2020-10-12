دعوة لإلغاء التأشيرات بين الدول العربية وخفض رسوم السفر

أوصى المؤتمر الافتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي في السعودية بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين، ووضع بروتكول موحد للسياحة العربية.

وشدد المؤتمر اليوم الاثنين على ضرورة "تشجيع السياحة الداخلية، وزيادة حملات التسويق السياحي العربي المشتركة، لدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربيا، وإعادة النشاط السياحي".

8 محاور و١٣ متحدثاً في المؤتمر الإفتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي الذي تنطلق فعالياته غداً

" السياحة الداخلية العربية بين التعافي والإنطلاق"

#السياحة_الداخلية_العربية#السياحة_الداخلية_العربية#الاعلام_السياحي#السياحه_الداخليهpic.twitter.com/TehJwuYBVp — المركز العربي للإعلام السياحي (@ac4mtorg) October 9, 2020

من جهته، قال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة في الإمارات محمد خميس بن حارب المهيري، إن "الإمارات تعاملت باحترافية عالية مع جائحة كورونا، وأثبت القطاع الصحي كفاءته العالية خلال الأزمة، ما أسهم في تجنب خسائر فادحة لقطاع السياحة".

وأكد المهيري، أن "نجاح بلاده في صناعة السياحة جعلها تحتل مكانة عالمية مرموقة في القطاع، وأهلها لعبور الأزمة الراهنة بكفاءة من حيث اتباع أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة، واستخدام التكنولوجيا في الكشف السريع والتحاليل المطلوبة".

ودعا، إلى ضرورة التعايش مع الظرف الراهن، واتخاذ إجراءات واضحة وموحدة في جميع الدول العربية، ما يسمح باستئناف السياحة البينية بسهولة.

المهيري يؤكد أن مهمتنا في المرحلة الراهنة استعادة حيوية القطاع السياحي وتأكيد استعداد دولنا لاستقبال الزوار من كافة دول العالم من خلال تفعيل التوجهات التي أعدتها منظمة السياحة العالمية لاستعادة الحركة السياحية. — Ministry Of Economy - United Arab Emirates (@Economyae) July 6, 2020

المصدر: "وكالات إماراتية"