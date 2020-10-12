استخراج ألماسة وردية نادرة في روسيا.. والسعر المتوقع 38 مليون دولار

قالت دار "سوذبي" للمزادات اليوم، إن ألماسة شديدة الندرة بلون وردي ومسحة بنفسجية من المتوقع أن يصل سعرها إلى 38 مليون دولار عندما تعرض للبيع في مزاد يوم 11 نوفمبر.

وأصبحت الجوهرة ذات الشكل البيضاوي، والتي تم استخراجها في روسيا وسميت باسم الباليه الروسي "روح الورد"، أكبر جوهرة من نوعها تعرض في مزاد. وزاد الإقبال من قبل أثرياء العالم على الأحجار الكريمة الملونة في السنوات الأخيرة.

وأضافت دار "سوذبي" أن الألماسة، التي استخرجتها شركة "ألروسا" الروسية، والبالغ حجمها 14.83 قيراط، تم اقتطاعها وتشكيلها من أكبر بلورة ماسية وردية يتم العثور عليها في روسيا على الإطلاق.

وقال جاري شاولر رئيس قسم المجوهرات على مستوى العالم في "سوذبي"، "وجود الألماسات الوردية في الطبيعة أمر شديد الندرة بأي حجم. وواحد بالمئة فقط من كل الألماسات الوردية يزيد حجمها عن 10 قراريط".

وتعرض الجوهرة في هونغ كونغ وسنغافورة قبل عرضها في المزاد بجنيف في 11 نوفمبر المقبل.

المصدر: "رويترز"