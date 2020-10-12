الخام الأمريكي يهبط دون الـ40 دولارا للبرميل

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع شروع منتجين أمريكيين في استئناف العمل بعد الإعصار "دلتا" وانتهاء إضراب للعمال أثر على الإنتاج في النرويج.

وهبط الخام الأمريكي خلال التعاملات دون مستوى الـ40 دولارا للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة 13:32 بتوقيت موسكو، عند 39.98 دولار للبرميل، حيث انخفض الخام بنسبة 1.53%.

في حين تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.35% إلى 42.27 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

وكسب العقدان لشهر أقرب استحقاق أكثر من 9% الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو الماضي، ولكنهما انخفضا يوم الجمعة الماضي بعد توصل شركات نفط نرويجية لاتفاق مع مسؤولين بنقابة عمال ما أنهى إضرابا هدد بخفض إنتاج البلد من النفط والغاز بما يقترب من 25%.

ووجه الإعصار "دلتا" أكبر ضربة لإنتاج الطاقة من خليج المكسيك في الولايات المتحدة في 15 عاما، ولكن العمال بدأوا في العودة لمنصات الإنتاج أمس وتعمل "توتال" على إعادة تشغيل مصفاة "بورت آرثر" في تكساس وطاقتها 225 ألفا و500 برميل.

ورغم تأثير الإعصار، فان أسعار النفط قرب 40 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة الماضية شجعت شركات طاقة أمريكية على إضافة حفارات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الرابع على التوالي حسب بيانات من قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا، وهي عضو في منظمة "أوبك"، إلى 355 ألف برميل يوميا الاثنين بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة أمس الأحد.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"