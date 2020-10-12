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منح جائزة "نوبل" للاقتصاد لأمريكيين

مال وأعمال

منح جائزة
Reuters
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حصل الأمريكييان بول ميلغروم وروبرت ويلسون على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020، وفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين.

وقالت اللجنة المانحة للجوائز في تغريدة نشرتها على "تويتر" إنه تم منح الجائزة لجهودهما في "تحسين نظرية المزاد واختراعات تنسيقات المزاد الجديدة".

وأشارت إلى أن "صيغ المزادات الجديدة مثال جميل يبرز كيف يمكن للبحث الأساسي أن يسفر عن ابتكارات تفيد المجتمع".

وتعرف جائزة "نوبل" في الاقتصاد بجائزة البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل. ومنذ إحداثها سنة 1969، تم منح الجائزة 51 مرة.

وتبلغ قيمة الجائزة عشرة ملايين كورونا سويدية (1.14 مليون دولار)، وهي ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها رجل الصناعة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895 لكن أنشأها البنك المركزي السويسري ومنحت لأول مرة عام 1969.

المصدر: RT + "رويترز"

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