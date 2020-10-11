البنك المركزي الإيراني ينفي استقالة محافظه

نفى البنك المركزي الإيراني ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول تقديم محافظه عبد الناصر همتي استقالته للرئيس حسن روحاني على خلفية تواصل انهيار العملة الوطنية أمام الدولار.

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وقالت دائرة العلاقات العامة في البنك المركزي اليوم الأحد، إن نبأ استقالة همتي مجرد شائعات، وإنه شارك اليوم في اجتماع الحكومة.

وتواصل انهيار الريال الإيراني حيث بلغ 317000 للدولار الواحد في السوق السوداء مسجلا سعرا قياسيا، نتيجة العقوبات الأمريكية.

المصدر: RT