المغرب.. الضرائب تعفي أصحاب المقاهي والمطاعم من غرامات التأخير

أصدرت المديرية العامة للضرائب في المغرب، قرارا أعلنت فيه أن جميع الضرائب المتعلقة بهذه السنة معفاة من الزيادات وغرامات التأخير ولا ترتبط بوقت محدد للتسديد.

وأكد المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أحمد بوفركان، أن "المهنيين في القطاع تضرروا كثيرا طوال فترة الجائحة من الإجراءات الصارمة التي تسنها السلطات الحكومية، إلى جانب الإغلاق الذي فرض عليهم خلال مرحلة الحجر الصحي لمدة 3 أشهر، وهو ما يجعلهم غير قادرين على أداء الضرائب المتراكمة عليهم".

وشدد على أن "قرار المديرية العامة للضرائب سيخفف من معاناة المهنيين، الذين تراكمت عليهم الديون والضرائب ولم يعد الغالبية العظمى منهم قادرين على الالتزام بها".

ونوه بوفركان بمخرجات اللقاء الذي جمعهم بالمدير العام للضرائب، مؤكدا أن هناك مساعي من أجل عقد لقاءات مع جميع القطاعات الحكومية التي لها علاقة بقطاع المطاعم والمقاهي، للتوصل إلى حلول للإشكاليات التي يتخبط فيها المهنيون، وحل المشاكل التي يعانون منها وتنظيم المجال.

المصدر: "هسبريس"