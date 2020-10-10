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السعودية تطلق حملة "لنجعلها خضراء" لغرس 10 ملايين شجرة

مال وأعمال

السعودية تطلق حملة
Reuters
المسؤولون السعوديون يطلقون حملة التشجير ومكافحة التصحر "لنجعلها خضراء". الصورة: أرشيف.
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أطلقت المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة تشجير تغطي 165 موقعا عبر جميع أنحاء البلاد تحت شعار "لنجعلها خضراء".

 وتتعاون الوزارة في المشروع، الذي يهدف إلى غرس 10 ملايين شجرة، مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بإشراك القطاعين العام والخاص.

السعودية تطلق حملة من حملة "لنجعلها خضراء". الصورة: وسائل إعلام سعودية.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي إن حملة "لنجعلها خضراء" تهدف إلى "تقليل آثار التصحر وتنمية الموائل الطبيعية وتحسين جودة الحياة".

وأضاف قائلا: "نعمل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لاستعادة غطائنا النباتي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

ويستمر مشروع "لنجعلها خضراء" من 10 أكتوبر 2020 إلى 30 أبريل 2021.

 

السعودية تطلق حملة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية.

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